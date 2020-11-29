بيرلو: يوفنتوس يحتاج لتقليل الاعتماد على رونالدو

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(المستقلة) يرى أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، أن فريقه بحاجة للاعتماد بشكل أقل على نجمه كريستيانو رونالدو.

يوفنتوس تعادل 1-1 مع مضيفه بنفينتو في الدوري الإيطالي مساء السبت، في مباراة غاب عنها النجم صاحب الـ35 عاما.

وقال بيرلو عقب اللقاء: “لا يبدو لي أن الأندية الأخرى التي لعب فيها رونالدو لم تكن تعتمد عليه أيضا”.

وأضاف: “إنه عامل محفز للتحركات الهجومية والأهداف، ومن الطبيعي أنه عندما يوجد لاعب بمكانته، يعتمد تطور الفريق عليه.. لكن في بعض الأحيان يغيب، ويجب أن نظهر بشكل جيد في هذه المباريات”.

وغاب رونالدو، الذي حصل على راحة من مباراة اليوم، عن مواجهتين سابقتين في الدوري هذا الموسم، وكانت نتيجتهما (1-1) أيضا خارج الأرض، أمام كروتوني وفيرونا.

 

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