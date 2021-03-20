بيرلو يحسم الجدل بخصوص رحيل رونالدو عن يوفنتوس

المستقلة/- وضع أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي حدا للشائعات التي ربطت نجم الفريق كريستيانو رونالدو بمغادرة اليوفي للعودة إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم.

وأدى خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد بورتو إلى زيادة احتمالية مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنهاية الموسم الجاري.

وقرر رونالدو تأجيل قراره لنهاية الموسم، حيث أن عودته إلى ريال مدريد هي واحدة من أكثر السيناريوهات ترجيحا في حال رحيله، لكن مشجعي المدريديستا منقسمون ما بين مؤيد ومعارض لعودة الدون.

في غضون ذلك، دعم أندريا بيرلو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة يوفنتوس وبينيفينتو في الجولة الـ28 بالدوري الإيطالي، كريستيانو رونالدو، متذكرا وضعه التعاقدي ومدركا أنه أحد أهم الركائز في مخططه.

وقال بيرلو عن كريستيانو رونالدو: ‘‘لا يزال لديه عام آخر في عقده، ونحن سعداء لأنه يستطيع مواصلة اللعب معنا‘‘.

وأتم: ‘‘ما زلنا لا نفكر فيما إذا كنا سنستخدمه بطريقة مختلفة في الموسم المقبل، فنحن الآن نركز على هذا الموسم، بالطبع، لقد سجل الكثير من الأهداف وهو أمر لا جدال فيه‘‘.