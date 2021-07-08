بيان عاجل من وزارة الخارجية للمصريين في الأردن

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين العاملين في الأردن سرعة الاستفادة من قرار الحكومة الأردنية السماح للعمالة الوافدة بتصويب أوضاعهم خلال الفترة من 4 يوليو إلى 2 سبتمبر 2021 واستصدار تصاريح عمل سارية، وذلك مقابل سداد رسوم التصاريح السنوية الجديدة فقط، مع الإعفاء من أي رسوم أو غرامات عن أية سنوات سابقة لم تكن تلك العمالة الوافدة تحمل خلالها تصاريح عمل.

وأشار السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن قرار الحكومة الأردنية في هذا الصدد يتضمن إعفاءات وتسهيلات كثيرة، وأن استصدار تصاريح عمل سارية يقنن وضع المواطن المصري الذي يعمل في الأردن ويحمي حقوقه.

كما أشار السفير عمرو محمود عباس إلى أن السفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان مددت ساعات عمل القسم القنصلي يومياً، وطوال فترة تصويب الأوضاع، حتى يتمكن جميع المواطنين الراغبين في الحصول على أية وثائق تتعلق بمتطلبات تصويب الأوضاع لدى وزارة العمل الأردنية من تحقيق ذلك والاستفادة من الفرصة المتاحة لتقنين أوضاعهم.

وأثني مساعد وزير الخارجية على قرار الحكومة الأردنية، واستجابتها لطلب الجانب المصري بإتاحة فترة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، لا سيما مع ما تضمنه القرار من إعفاءات وتسهيلات تساعد المواطنين العاملين في الأردن على توفيق أوضاعهم

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