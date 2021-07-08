بيان عاجل من حكومة دبي بشأن انفجار الميناء

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدر ميناء جبل علي بيانا حول حادثة الاحتراق التي وقت في إحد الحاويات مساء أمس في الميناء في مدينة دبي الإماراتية.

وجاء في البيان، اليوم الخميس، “اندلع أمس (الأربعاء) قبل منتصف ليل الأربعاء حريق في إحدى حاويات سفينة تحمل مواد قابلة للاشتعال في ميناء جبل علي، و اتخذت سلطات الميناء، والدفاع المدني، وشرطة دبي، إجراءات سريعة لإخماد الحريق، وتم بالفعل السيطرة عليه في أقل من 40 دقيقة من دون تسجيل أية أضرار أو تعطيل لعمليات الميناء”.

ولفت البيان إلى أنه لم ينجُم عن الحادث وقوع إصابات بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الجهات المعنية والتي أمرت بإخلاء السفينة الراسية في المحطة رقم (1) القديمة والتي تستخدم لتفريغ البواخر الصغيرة، بينما استمرت المحطات الأخرى (2)، (3)، (4) في العمل بشكل طبيعي وضمان استمرار عمليات الميناء دون انقطاع.

وأكد البيان أنه وبعد التمكن من إخماد الحريق، حرص الدفاع المدني، وشرطة دبي، وسلطات ميناء “جبل علي” بالتعاون مع الجهات المختصة على اتخاذ كافة التدابير الفورية لضمان استمرار العمليات عبر الميناء، بما في ذلك المبنى رقم (1) حيث وقع الحادث.

وقد باشرت سلطات ميناء جبل علي تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به مع استمرار عمليات الميناء كالمعتاد دون أي تعطيل لجدولها الزمني

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