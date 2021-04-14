بيان سعودي يكشف كواليس تصوير برنامج “رامز عقله طار”

المستقلة/- منى شعلان/ أصدرت الهيئة العامة للترفيه السعودية، بيانا يكشف كواليس تصوير برنامج رامز عقله طار، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويُعرض على قنوات “MBC”، خلال شهر رمضان.

وذكرت الهيئة فى بيانها، أن حلقات برنامج رامز عقله طار، تم تصويرها هذا الموسم في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، مبينة أن البرنامج يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف.

وأشارت الهيئة بأن البرنامج تم تسجيله على مدار 15 يومًا، ويقف خلفه فريق ضخم مكون من 200 شخص، مشيرة إلى أن موقع التصوير استغرق تجهيزه 40 يومًا، حيث صُمم وفقا لأحدث تقنيات الهندسة في الإنشاء والبناء.

وأوضحت البيان إلى أن فريق العمل استعان بأحدث تقنيات المؤثرات السينمائية الخاصة واستقطب خبرات عالمية، حيث شارك في إنتاج البرنامج فريق من إنجلترا وفريق آخر متخصص في الخدع البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل الفريقان جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية والكوادر السعودية.

وحل المطرب أحمد سعد، أمس الثلاثاء، ضيف أولى حلقات برنامج رامز عقله طار، وسخر رامز جلال أثناء تقديمه للحلقة بطريقته المعهودة من ضحيته في أولى حلقات برنامجه، وألمح إلى أن المطرب خضع لعملية تجميل.

ويقدم هذا العام برنامج رامز عقله طار، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يزيد من فزعه وخوفه.