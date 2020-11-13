بومبيو : تايوان ليست جزءا من الصين وبكين تهدد بالتحرك

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن بكين سترد على أي خطوات تقوض مصالحها الأساسية، بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن تايوان “ليست جزءا من الصين”.

وتعتبر الصين تايوان أهم القضايا وأكثرها حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأثار حفيظتها الدعم المكثف الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب لها ومن ذلك مبيعات الأسلحة.

وأضاف: “تم إقرار هذا بفضل عمل إدارة ريغان لإرساء السياسات التي تلتزم بها الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود ونصف”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن تايوان جزء راسخ من الصين، مضيفا أن بومبيو يلحق المزيد من الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية.

وفرضت الصين عقوبات على الشركات الأمريكية التي تبيع أسلحة لتايوان وسيّرت طائرات مقاتلة بالقرب من الجزيرة أثناء زيارة مسؤولين أمريكيين كبار لتايبه هذا العام.

وشكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أو وزير الخارجية الأمريكي لدعمه، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وأعلنت ​وزارة الخارجية الأمريكية​، في وقت سابق، أنها وافقت على بيع ​تايوان​ مئة ​منظومة​ ​صواريخ​ دفاعية من طراز “هاربون” في صفقة بقيمة 2,4 مليار ​دولار​.

وأشار بيان ​الخارجية الأمريكية​ إلى أن الصفقة “ستعزز القدرات الدفاعية لتايوان، وذلك بعدما كانت ​الصين​ قد أعلنت، يوم الاثنين، فرض عقوبات على شركات أمريكية على صلة بصفقات سابقة لبيع أسلحة لتايوان التي تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها”.