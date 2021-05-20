بوفون يودع يوفنتوس وجماهيره

المستقلة/- حرص جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، على توديع جماهير السيدة العجوز، برسالة عاطفية.

وأعلن بوفون، رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، ويبدو أنه خاض آخر مباراة له مع الفريق، أمس الأربعاء، ضد أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا.

ونشر بوفون، على حسابه بشبكة “إنستجرام” صورة للفريق أثناء الاحتفال مع الجمهور عقب التتويج بالكأس، وكتب عليها “لقد كنتم الجسد الذي رسمت فيه تاريخي مع البيانكونيري”.

وأضاف “خلال 20 عاما لم تتخلوا عني أبدا. حصلت على الدعم والمساندة منكم دائما. لقد غرقنا معا وولدنا من جديد”.

وتابع “معا عشنا فرحة لا نهائية، وشعرنا معا بخيبات أمل عميقة”.

وأتم “الشكر العادي لن يكون كافيا أبدا، لإعادة المودة اللا متناهية التي منحتوها لي دون انقطاع لمدة 20 عاما”.

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