بوفون يقترب من ريال مدريد

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن مفاجأة تتعلق بمستقبل جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، في الصيف المقبل.

وأعلن بوفون رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أنه سيستمر في اللعب حال تلقى عرضا مناسبا.

وحسب صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن بوفون دخل في محادثات مع ريال مدريد، من أجل الانتقال إلى سانتياجو برنابيو، بدءا من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن انتقال بوفون إلى ريال مدريد، مرتبط بمستقبل الحارس الأوكراني أندريه لونين، الذي يرغب في الرحيل من أجل الحصول على فرصة المشاركة أساسيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حلم بوفون في التتويج بدوري أبطال أوروبا قبل اعتزاله، هو ما قد يدفعه للرحيل إلى ريال مدريد، والجلوس بديلا لتيبو كورتوا.

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