بوفون يعلن موعد رحيله عن يوفنتوس

المستقلة/- قال حارس مرمى يوفنتوس المخضرم جيانلويجي بوفون، إنه سيغادر النادي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت شبكة بي إن سبورتس أن الحارس قال في تصريحات خاصة لها بإنه قرر مغادرة النادي الذي لعب له منذ 2001 وحتى 2018، ومنذ 2019 حتى الآن.

وانتقل بوفون إلى يوفنتوس من بارما عام 2001، ووضع نفسه ضمن مصاف أساطير العملاق الإيطالي بعشرات البطولات التي حققها وهو يحرس عرين السيدة العجوز.

وغادر بوفون يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان في صيف 2018، ولكنه عاد إلى تورينو بعد عام واحد.

ولعب بوفون 683 مباراة بقميص البيانكونيري حصد فيهم 10 ألقاب دوري، و5 ألقاب كأس.

بطل العالم مع الأتزوري في 2006، حصد أيضا لقب أفضل لاعب في إيطاليا عام 2017.

وشارك بوفون في 8 مباريات فقط مع يوفنتوس في موسم مخيب يحتل فيه المركز الثالث، بعد أن كسر إنتر ميلان احتكاره للقب الدوري الإيطالي المستمر منذ 2012.

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