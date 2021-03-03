بوفون يتحدث عن موعد اعتزاله

المستقلة/- تحدث الإيطالي المخضرم، جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس أنه يخطط لوضع حد لمسيرته الاحترافية بحلول يونيو/حزيران 2023 كحد أقصى، لكنه لم يستبعد إمكانية الاعتزال في نهاية الموسم.

وقال بوفون في مقابلة مع صحيفة “جارديان” البريطانية: “في تفكيري أن هناك فترة زمنية كحد أقصى للتوقف وهي يونيو/حزيران 2023”.

وأضاف الحارس المخضرم البالغ من العمر 43 عاما: “هذا أقصى موعد على الإطلاق، لكن ربما أتوقف خلال أربعة أشهر”.

وسبق لبوفون أن قال في 2017 إنه سيعتزل في العام التالي، لكنه انتقل حينها إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عام واحد، قبل أن يعود إلى يوفنتوس في عام 2019، وينتهي عقده مع “السيدة العجوز” في الصيف المقبل، ولم يتوصل بعد لاتفاق على تمديد التعاقد مع بطل إيطاليا.

وواصل الأسطورة الفائز مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 2006: “يقولون إنه عندما تصل إلى عمري، يحدث التراجع مرة واحدة ومن لحظة إلى أخرى”.

وتابع: “لا أصدق هذا، أشعر بما أشعر به، والأحاسيس التي لدي في داخلي لا تجعلني أعتقد أنه سيكون هناك بعض الانهيار المفاجئ”.

وأتم: “أنا أيضا شخص يؤمن بشدة بالمصير والقدر، عندما عرض على يوفنتوس فرصة العودة، أنت لا تعرف أبدا وربما هناك السبب، شيء قصدت العودة إليه من أجله، قصة أخيرة رائعة للكتابة لذلك يجب أن أكون صادقا، هناك أيضًا جزء من هذا يعود إلى ذلك الجزء من الأنا الذي نملكه جميعا”.

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