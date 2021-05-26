بوسكيتس يعرقل خطط برشلونة

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد بشأن مستقبل سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، خلال الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة طلب الاجتماع مع جوسيب ماريا أوربيتج، وكيل بوسكيتس، الجمعة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيطلب من وكيل بوسكيتس خفض راتب اللاعب الإسباني.

وأوضحت أن مصدرا قريبا من بوسكيتس، أكد أن اللاعب يرفض إجراء أي حديث مع النادي الآن، حتى يعرف من سيكون مدرب برشلونة في الموسم المقبل.

وذكرت “موندو ديبورتيفو”، أن بوسكيتس يعتقد أن خطط النادي الرياضية قد تتغير، بناء على اسم مدرب برشلونة في الموسم المقبل.