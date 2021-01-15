بوساطة محلية..اليمن|الحوثيون يعلنون إطلاق سراح 10 من أسراهم في الجوف

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المستقلة/-أحمد عبدالله /كشفت جماعة “أنصار الله” الحوثية الإفراج عن 10 من أسراهم في جبهة الجوف شمال اليمن خلال عملية تبادل بوساطة محلية.

وكانت أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية منذ نحو ثلاثة أشهر عن إطلاق سراح 5 من أسراها في صفقة تبادل مع القوات الحكومية في محافظة مأرب تمت بجهود محلية.

وخلال الأعوام الماضية نجحت الوساطات التي يقودها زعماء قبلييون في الإفراج عن أكثر من 2500 أسير من الجانبين حتى أواخر العام 2019، وفق بعض المواقع المحلية.

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