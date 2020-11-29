بورصة مصر تنهي تعاملات الأحد على مكاسب 2 مليار جنيه

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المستقلة/أمل نبيل/ ..أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 638.5 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.26 %،ليغلق عند مستوى 11،009.27 نقطة، كماصعد مؤشر “ايجي اكس 70” بنسبة 1.35 %، ليغلق عند مستوى 2،035.78 نقطة، وكذلك المؤشر “ايجي اكس 100” بنحو 1.16 %، ليغلق عند مستوى 2،980.9 نقطة.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 563.3 مليون سهم من 39.2 ألف صفقة منفذة.

 

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