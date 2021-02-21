بورصة مصر تربح 4.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

المستقلة/-أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين العرب ، وربح رأس المال السوقي نحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.479 مليار جنيه.

سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 13.3 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 23.6 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 11425 نقطة،

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2392 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3420 نقطة.

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