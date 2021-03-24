بورصة مصر تربح 12 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

المستقلة/-ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 12.1 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب
وسجلت قيم التداولات اليوم نحو مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 511.8 مليون سهم من 37.6 ألف صفقة منفذة.
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 2.2%، ليغلق عند مستوى 10،702.18 نقطة،
كما ارتفع مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 1.81 %، ليغلق عند مستوى 1،855.29 نقطة، وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 2.02%، ليغلق عند مستوى 2،795 نقطة.

سيطر على تعاملات المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 5.8 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 12.3 مليون جنيه.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

قبطانة مصرية تعلق على خبر تسببها في تعثر سفينة قناة السويس

اخر الاخبار

“فيفا” يجدد إيقاف بلاتر وفالك.. ويفرض غرامة مالية كبيرة

اخر الاخبار

إصابة نجم بوليوود “عامر خان” بفيروس كورونا

عربي و دولي

“داعش” يحشد جيشا.. وينفذ أكبر مجزرة بحق طوارق النيجر

اخر الاخبار

حفاظاً على الليرة..سوريا تمنع استيراد الهواتف المحمولة

اخر الاخبار

بورصة مصر تربح 12 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

اخبار العراق

52 مليون دينار مشتريات المستثمرين الأجانب في بورصة العراق

اخبار العراق

52 مليون دينار مشتريات المستثمرين الأجانب في بورصة العراق

اخبار العراق

قطر تعلن انها تسعى للاستثمار في مشاريع بالعراق توفر فرص عمل ووظائف

اخبار العراق

وزير خارجية قطر يبلغ الكاظمي بأن قادة بلاده يتطلعون لزيارة قريبة له للدوحة

اخبار العراق

المالية تنفي تصريحات نسبت الى وزيرها حول تغيير سعر صرف الدولار

اخبار العراق

العراق يسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ التفشي بأكثر من 6 آلاف

رياضية

مانشستر يونايتد يستهدف نجم الغريم

رياضية

مبابي يمنح ريال مدريد فرصة أخيرة

اخر الاخبار

سوريا تعلن إغلاق الموانئ بدءا من اليوم

اخبار العراق

مقتل ما لا يقل عن 27 داعشي بعملية عسكرية مشتركة

اخر الاخبار

الأسد يأمر بإرسال 75 طن من الأكسجين إلى لبنان لمواجهة كورونا