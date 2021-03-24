بورصة مصر تربح 12 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

المستقلة/-ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 12.1 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 511.8 مليون سهم من 37.6 ألف صفقة منفذة.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 2.2%، ليغلق عند مستوى 10،702.18 نقطة،

كما ارتفع مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 1.81 %، ليغلق عند مستوى 1،855.29 نقطة، وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 2.02%، ليغلق عند مستوى 2،795 نقطة.

سيطر على تعاملات المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 5.8 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 12.3 مليون جنيه.