بورصة مصر تربح مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

المستقلة/-تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 553.8 مليون سهم من 48.3 ألف صفقة منفذة

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.16% %،ليغلق عند مستوى 11،435.43 نقطةبينما هبط مؤشر “ايجي اكس 70” بنسبة 0.33 %، ليغلق عند مستوى 2،362.42 نقطة، وكذلك المؤشر “ايجي اكس 100” بنحو 0.15 %، ليغلق عند مستوى 3،386.08 نقطة.

سيطر على تعاملات الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 45.5 مليون جنيه، 28.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 74.1 مليون جنيه..