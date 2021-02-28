بورصة مصر تخسر 5.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

المستقلة/-استقرت مؤشرات البورصة المصرية في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع.
وانخفض رأس المال السوقي بنحو 5.2 مليار جنيه، وسط ضغوط بيعية للأجانب.
وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 832.9 مليون سهم من 47.5 ألف صفقة منفذة
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة
0.8%،ليغلق عند مستوى 11،525.02 نقطة
كما تراجع مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 2.12 %، ليغلق عند مستوى 2،333.88 نقطة
وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 1.6 %، ليغلق عند مستوى 3،369.89 نقطة
سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 13.5 مليون جنيه، 24.8 مليون جنيه على الترتيب.
بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 37.3 مليون جنيه.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الكمارك تعلن السماح بأستيراد السيارات المتضررة

اخر الاخبار

صحيفة امريكية تتهم حكومة بايدن بانها قدمت تنازلات لعملاء ايران

اخر الاخبار

مستثمرو Da Vinci Capital يطالبون مؤسس تيلغرام بتعويضات

اخر الاخبار

الرئاسة الروسية : موسكو لا تكشف أبدا عن توقعاتها لاجتماعات أوبك+

اخبار مصر

رئيسا الأركان المصري والسوداني يوقعان اتفاقية عسكرية في الخرطوم

اخبار العراق

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا للعراق ستكون “تاريخية” لكنها تشكل “خطرا”

اخر الاخبار

إنطلاق عرض الجزء الثاني من “المنصة” الشهر القادم

اخر الاخبار

إنطلاق عرض الجزء الثاني من “المنصة” الشهر القادم

اخبار الاردن

ضبط 300 شخص بزفاف مخالف لقيود كورونا في الأردن

اخبار السعودية

السعودية تشترط إثبات حصول الحجاج الراغبين باداء فريضة الحج على لقاح كورونا

اخر الاخبار

فيديو.. “شعر باقتراب وفاته”.. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل يوسف شعبان

اخر الاخبار

تراجع مؤشر بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

أمير سعودي يغرد حول العلاقات بين واشنطن والرياض وتقرير مقتل خاشقجي

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ

اخبار العراق

الصحة : الحكومة تتطلب من البرلمان منح الحصانة القانونية للقاح فايزر

اخر الاخبار

لبنان .. هبوط الليرة إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي

اخر الاخبار

مصادر : شركة أبل طورت نماذج محدثة من الجهاز اللوحي iPad Pro