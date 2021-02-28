بورصة مصر تخسر 5.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

بورصة مصر تخسر 5.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

المستقلة/-استقرت مؤشرات البورصة المصرية في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع.

وانخفض رأس المال السوقي بنحو 5.2 مليار جنيه، وسط ضغوط بيعية للأجانب.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 832.9 مليون سهم من 47.5 ألف صفقة منفذة

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة

0.8%،ليغلق عند مستوى 11،525.02 نقطة

كما تراجع مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 2.12 %، ليغلق عند مستوى 2،333.88 نقطة

وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 1.6 %، ليغلق عند مستوى 3،369.89 نقطة

سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 13.5 مليون جنيه، 24.8 مليون جنيه على الترتيب.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 37.3 مليون جنيه.