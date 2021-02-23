بورصة مصر تتكبد 5.3 مليار جنيه خسائر في ختام التعاملات

المستقلة/-أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع في في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 5.3 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 723.8 مليون سهم من 50.4 ألف صفقة منفذة

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 1.15% %،ليغلق عند مستوى 11،416.74 نقطة

كما هبط مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 1.45 %، ليغلق عند مستوى 2،370.25 نقطة

وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 1.34 %، ليغلق عند مستوى 3،391.09 نقطة.

سيطر على تعاملات الاجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 44.8 مليون جنيه 1.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 46.5 مليون جنيه.

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