بورصة البحرين تستقر في المنطقة الحمراء في ختام التعاملات

المستقلة/- استقرت مؤشرات بورصة البحرين في المنطقة الحمراء في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع.

تراجع المؤشر العام بنسبة 0.26 بالمائة، بما يُعادل 3.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1492.65 نقطة، مُقابل 1496.54 نقطة في الجلسة الماضية.

وشهدت البورصة تداول 2.52 مليون سهم، بقيمة 344.56 ألف دينار بحريني.

وهبطت قطاعات الصناعة 1.13 بالمائة، والخدمات 0.72 بالمائة، والبنوك التُجارية بنسبة 0.33 بالمائة، بينما صعد قطاع الاستثمار.