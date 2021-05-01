بهذه الكلمات .. الملكة نور تنعي الأمير محمد بن طلال

بهذه الكلمات .. الملكة نور تنعي الأمير محمد بن طلال

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نعت الملكة نور، أرملة عاهل الأردن الراحل الملك حسين، الأمير محمد بن طلال الذي وافته المنية عن عمر ناهز 81 عاما، بكلمات مؤثرة.

وقالت الملكة نور في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كُسر قلبي أمس بسبب فقدان أخينا العزيز، صاحب السمو الملكي الأمير محمد الله يرحمه الله”.

وأضافت: “إنه أخيرا في سلام الحمد لله، لكن عائلتنا ستفتقد عطفه المحب الصامد ولطفه ودعمه. أتمنى أن يرقد في سلام مع أخيه الحبيب زوجي الراحل جلالة الملك حسين”.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، الحداد الرسمي في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 7 أيام، بأمر من الملك عبدالله الثاني.

والأمير محمد هو الابن الثاني للعاهل الأردني الملك الراحل طلال بن عبد الله والملكة زين الشرف، وشقيق العاهل الأردني الثالث، الملك الراحل الحسين بن طلال.