ابن زايد يخاطب ماكرون بحده : الرسول يمثل قدسية عظيمة للمسلمين

French President Emmanuel Macron accompanies Abu Dhabi's Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan after a meeting about Qatar crisis at the Elysee Place in Paris, France, June 21, 2017. REUTERS/Gonzalo Fuentes - RTS181SA