بنك “إنجلترا” يثبت أسعار الفائدة ويخفض توقعاته للناتج المحلي إلى 7٪

المستقلة/ أمل نبيل /أبقى البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة ثابتة اليوم الخميس، تزامنا مع دخول البلاد في حالة إغلاق جديدة من شأنها أن تؤثر سلبا على الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

وفرضت الحكومة البريطانية حظرا جديدا على البلاد لمواجهة فيروس كورونا يبدء من اليوم ويستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.

ومنذ ظهور جائحة كورونا في المملكة المتحدة خفض بنك انجلتر أسعار الفائدة مرتين من 0.75٪ إلى 0.1٪.

ونما الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.1٪ في أغسطس الماضي ، بعد أن عانى من انكماش غير مسبوق بنسبة 19.8٪ في الربع الثاني من العام الجاري بسبب إجراءات الاغلاق التي اتبعتها الدولة جراء انتشار فيروس كورونا.

وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا في 2021 بنسبة 7.25 ٪ نزولا من 9٪ في أغسطس الماضي.