بنزيما يكشف موقفه من مواجهة ألمانيا

المستقلة/- أكد كريم بنزيما، مهاجم منتخب فرنسا، أنه جاهز لمواجهة ألمانيا، في انطلاقة مشوار الديوك ببطولة يورو 2020.

وصرح بنزيما عبر قناة TF1 الفرنسية “الأمور تسير على ما يرام، لقد تمكنت من المشاركة في التدريبات أمس السبت، ولا أشكو من آلام، وبالتالي أنا جاهز”.

وأضاف نجم ريال مدريد الإسباني “لا.. لم أفكر لحظة في إمكانية غيابي عن يورو 2020 رغم أن الألم كان شديدا، لكنها مجرد كدمة، وفضلت عدم المجازفة لذا قررت الخروج من الملعب”.

وأتم بنزيما “لا أعاني من آلام أو مشاكل بدنية بل أشعر أنني بحالة جيدة، لأنني جهزت نفسي بتدريبات بدنية، وجاهز بنسبة 100%”.

وأصيب بنزيما أعلى الركبة اليمنى في المباراة الودية ضد بلغاريا، وتم استبداله بعد مرور 39 دقيقة من اللقاء الذي انتهى بفوز أبطال العالم بثلاثية دون رد.

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