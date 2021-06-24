بنزيما يكشف تفاصيل حواره مع رونالدو

المستقلة/- شهدت مباراة فرنسا والبرتغال، أمس الأربعاء، في ختام دور المجموعات لبطولة يورو 2020 مواجهة خاصة بين الصديقين الفرنسي كريم بنزيما، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستعاد هذا اللقاء الذكريات القديمة بين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، اللذين لعبا طويلا جنبا إلى جنب في صفوف ريال مدريد، قبل أن يشد النجم البرتغالي الرحال في صيف 2018، إلى يوفنتوس الإيطالي.

وتقابل رونالدو وبنزيما وجها لوجه في هذه المباراة، وأحرز كل منهما هدفين لمنتخب بلاده، ليتعادلا (2-2) ويتأهلا إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020”.

وخرج الثنائي في فترة ما بين الشوطين معا من الملعب وتبادلا القمصان في الممر المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.

وكشف كريم بنزيما حقيقة ما دار بينه وبين رونالدو، صديقه السابق في ريال مدريد، بين شوطي المباراة، قائلا: “كنت سعيدا برؤية ومقابلة كريستيانو من جديد، لقد لعبنا معا لسنوات طويلة في ريال مدريد، وحصدنا الكثير من الألقاب على مدى 8 أو 9 سنوات، وسجلنا معا أيضا الكثير من الأهداف، وقد تناقشنا سريعا مجريات الشوط، وتمنينا لبعضنا التوفيق في الفترة المقبلة سواء في البطولة أو في النادي، وأن نواصل الاستمتاع بلعب كرة القدم”.

واحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، وضرب موعدا في الدور ثمن النهائي للبطولة مع منتخب سويسرا، صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.

بينما احتل منتخب البرتغال المركز الثالث في ترتيب المجموعة، وضرب موعدا في مباراة حامية الوطيس ضد نظيره البلجيكي بطل المجموعة الثانية، بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

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