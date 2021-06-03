بنزيما يفتح أبواب ريال مدريد أمام مبابي

المستقلة/- يلعب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، دورا في حث مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على الانتقال إلى الميرنجي خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد من باريس.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن مبابي وبنزيما لا ينفصلان عن بعض منذ الانضمام معا لمعسكر منتخب فرنسا للمرة الأولى، استعدادا لخوض يورو 2020.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن اللاعبين تحدثا بالفعل في معسكر فرنسا، عن إمكانية اللعب معا في ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وأوضحت “ليكيب” أن بنزيما يلعب دور ممثل ريال مدريد في معسكر فرنسا، ويحاول إقناع مبابي باتخاذ الخطوة الأخيرة وارتداء القميص الأبيض في الموسم المقبل.

وزعمت العديد من التقارير أن مبابي يضغط على إدارة سان جيرمان لبيعه إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي.