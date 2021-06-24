بنزيما يعلق على توهجه أمام البرتغال

المستقلة/- كريم بنزيما، مهاجم منتخب فرنسا، سعادته بتسجيل هدفين في شباك البرتغال، خلال مباراة الفريقين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، في ختام دور المجموعات ببطولة يورو 2020.

وأنهى المنتخب الفرنسي دور المجموعات متصدرا للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما تأهلت البرتغال أيضا بعد احتلالها المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وصرح بنزيما عبر قناة TF1 الفرنسية “أنا محاط بالعديد من الضغوط، وهذا أمر طبيعي”.

وتابع “يجب عدم الاستسلام أبدا، وهذا ما أحاول فعله، لقد ابتسمت لي الكرة اليوم، لكن يبقى الأهم أننا تأهلنا”.

وأضاف “لم تنتابني أي شكوك، كنت أشعر بتوقعات الجماهير، لقد سجلت هدفين”.

وواصل “اللعب وسط جماهير فرنسا أمر مثالي، ونحتاجه حتى النهاية، لقد أثلج صدري”.

ويواجه منتخب فرنسا، نظيره السويسري في ثمن نهائي البطولة.