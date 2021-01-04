بمليار دولار..الإمارات تنوى شراء المزيد من أنظمة المراقبة الجوية من “ساب”

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المستقلة/-أحمد عبدالله/..أفادت شركة ”ساب“ السويدية، اليوم الإثنين، حصولها على عقد لبيع وحدتين من نظامها للمراقبة الجوية “غلوبال آي” للإمارات في صفقة قيمتها نحو مليار دولار.

وتمتد فترة العقد من عام 2020 وحتى عام 2025، وهو تعديل على العقد الأصلي الموقع في العام 2015.

و قال ميكائيل يوهانسن، الرئيس التنفيذي لـ ”ساب“ في بيان: ”نفخر بأن الإمارات تواصل إظهار ثقة كبيرة في ساب… يدل هذا على أن ساب لا تزال في الطليعة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة“.

و ذكرت ”ساب“ أن العقد جرى توقيعه في 30 ديسمبر/ كانون الأول، بما يعني أنه سيكون ضمن طلبيات الربع الرابع.

يذكر أن الإمارات سبق أن اعلنت في معرض دبي الدولي للطيران في 2019، إنها تعتزم شراء المزيد من الأنظمة من ”ساب“.

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