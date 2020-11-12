بلومبرج: صندوق المعاشات الكويتي يرفع استثماراته في البنية التحتية إلى 10٪

المستقلة/أمل نبيل/ يعتزم صندوق المعاشات الكويتي -الذي يدير أصولاً بقيمة 124 مليار دولار- تقليص مخصصاته في الأسهم لصالح الاستثمارات البديلة، مثل البنية التحتية والأسهم الخاصة بهدف تعزيز العائدات، واستغلال أكوام النقدية الهائلة لديه.

وقال “مشعل العثمان”، المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في لقاء مع وكالة بلومبرج ، إن الخطة الجديدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة “ميرسر” الاستشارية الأمريكية، سيبدأ تنفيذها العام المقبل،

وتتضمن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية إلى 10% من المحفظة مقابل 5% حاليا، بالإضافة إلى “تخفيض بعض مخصصات الاستثمارات الأخرى”.

وأضاف أن الصندوق، يرى الكثير من الفرص في البنية التحتية على مدى السنوات القليلة المقبلة ، وخاصة في الولايات المتحدة.

وأكد عثمان أن الصندوق ، الذي حقق أرباحًا قياسية في النصف الأول ، يتطلع إلى زيادة مساهمة الشركات الخاصة إلى 13٪ مقابل 10٪ ، مع خفض مخصصاته للأسهم إلى 22٪ بدلا من 27٪. ويشكل النقد حاليا 10٪ من استثمارات الصندوق ، ويعتزم تقليصها إلى 4٪ بحلول مارس المقبل.

وقال “العثمان” “إن الصندوق الكويتي يركز بشكل أساسي على الأسواق المتقدمة مثل أمريكة الشمالية وغرب أوروبا.

ويعد صندوق المعاشات ثاني أكبر مستثمر في السوق المحلي بعد الهيئة العامة للاستثمار، رابع أكبر صندوق سيادي في العالم، ولديه استثمارات في أكثر من 40 % من الأسهم المدرجة في البورصة المحلية،بالرغم من أن أغلب محفظته تتكون من أصول أجنبية.