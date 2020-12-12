بلقيس فتحي تهاجم مايا دياب بسبب ملابسها.. والأخيرة ترد

المستقلة/ منى شعلان/ علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب ، على تصريحات المطربة اليمنية بلقيس فتحي، بشأن ملابس الفنانة اللبنانية التى لا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع الخليجي على حد قولها.

حيث قالت بلقيس فتحي ، فى لقاء مع برنامج “شربل يستقبل”، أمس الجمعة، عبر شبكة “سى إن إن” الأمريكية، قائلة:” إن مايا دياب متعددة المواهب، لكن أسلوبها فى اختيار ملابسها يخصها ومقبول عليها، ونحن نتقبله عليها وقد يكون مقبولا ضمن مجتمعها، لكن لا يمكن لأى فنانة فى منطقة الخليج أن تفعل مثلها”.

وأوضحت بلقيس فتحي أن المجتمع الخليجى منفتح بحدود، لافتة إلى أن أسلوب اللبس الذى يعتبره البعض مقبولا فى بلاد عربية، قد يعتبر فى الخليج غير مقبول، مؤكدة أن هذا الاختلاف طبيعى والجميع يتقبل ذلك.

وأعادت مايا دياب ، نشر تصريحات بلقيس فتحي بشأن ملابسها عبر حسابها على مواقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت عليها: “أكيد صديقتى وأكيد غالية كتير بحبك وبحب صراحتك وصدقك وتحية لك ولكل بنات الخليج”.