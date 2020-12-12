بلقيس فتحي تهاجم مايا دياب بسبب ملابسها.. والأخيرة ترد

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة/ منى شعلان/ علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب ، على تصريحات المطربة اليمنية بلقيس فتحي، بشأن ملابس الفنانة اللبنانية التى لا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع الخليجي على حد قولها.

حيث قالت بلقيس فتحي ، فى لقاء مع برنامج “شربل يستقبل”، أمس الجمعة، عبر شبكة “سى إن إن” الأمريكية، قائلة:” إن مايا دياب متعددة المواهب، لكن أسلوبها فى اختيار ملابسها يخصها ومقبول عليها، ونحن نتقبله عليها وقد يكون مقبولا ضمن مجتمعها، لكن لا يمكن لأى فنانة فى منطقة الخليج أن تفعل مثلها”.

وأوضحت بلقيس فتحي أن المجتمع الخليجى منفتح بحدود، لافتة إلى أن أسلوب اللبس الذى يعتبره البعض مقبولا فى بلاد عربية، قد يعتبر فى الخليج غير مقبول، مؤكدة أن هذا الاختلاف طبيعى والجميع يتقبل ذلك.

وأعادت مايا دياب ، نشر تصريحات بلقيس فتحي بشأن ملابسها عبر حسابها على مواقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت عليها: “أكيد صديقتى وأكيد غالية كتير بحبك وبحب صراحتك وصدقك وتحية لك ولكل بنات الخليج”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تحذر من خلط لقاح فايزر مع جرعات أخرى

اخر الاخبار

27 مليون سائح زاروا الامارات خلال العام الماضي

اخر الاخبار

بلقيس فتحي تهاجم مايا دياب بسبب ملابسها.. والأخيرة ترد

اخر الاخبار

إيران تعدم المعارض “روح الله”.. والاتحاد الأوربي يندد

اخر الاخبار

فيديو.. قصي خولي يوجه رسالة لوالدته على الهواء

اخر الاخبار

الجزائر تحذّر من “عمليات أجنبية” لزعزعة الاستقرار

رياضية

ديربي مانشستر بين يونايتد والسيتي بلا فائز