بلقيس توجه رسالة لطليقها بشكل غير مباشر

المستقلة /- بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرا عن انفصال الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي.

لا سيما أن الفنانة اليمنية بلقيس رفعت قضية خلع ، رغم استمرار زواجهم أكثر من 7 سنوات متواصلة ، هذا الأمر استدعى متابيعيها لمعرفة سبب كل هذا لتصل فيها أن ترفع قضية خلع بحق زوجها السابق.

بعد طلاقها بفترة قصيرة ، الفنانة اليمنية بلقيس فتحي أطلقت أخر اغنية لها برفقة الفنان العراقي سيف نبيل بعنوان ” ممكن تدخل قلبي ” التي أحرزت نجاح باهر قبل أسابيع.

اليوم توجه رسالة غير مباشرة لطليقها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد الطيف ، بعد إطلاقها ” البرومو ” التشويقي لأغيتها الجديدة بعنوان ” انتهى ”

ونشرت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام الفنانة بلقيس ” برومو” من أغنيتها الجديدة التي ستطلقها هذه الأيام بعنوان ” انتهي” وتضمن العرض التشويقي للأغنية كلمات منفردة بصوتها قائلة ” الوحدة فينا لازم تعرف متى تقول انتهى ”

الأمر الذي اعتبره البعض ردا على زوجها بعد قضية الطلاق بحق زوجها السابق رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف .

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