بلقيس تكشف تطورات حالتها بعد تعرضها لوعكة صحية

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الفنانة بلقيس فتحي لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونشرت بلقيس صورة عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، من داخل أحد المستشفيات، واصفة الوعكة الصحية بأنها بسيطة، ثم اعتذرت لجمهورها عن عدم استكمال “فيديو” كانت تصوره لمشاركته معهم عبر سناب شات.”

وقالت الفنانة لجمهورها بأنها ستغيب لفترة لم تحددها، على أن تعود مجددا بعد تماثلها الشفاء، وطلبت منهم الدعاء لها، فكتبت: “وعكة صحية بسيطة، سامحوني ما قدرت أكمل سناب أمس، إن شاء الله شويات وارجع أكلمكم وادعولي”.

يشار إلى أن بلقيس فتحي كشفت عن أنها تحضّر لأغنية جديدة باللهجة المصرية، وقالت إن الفكرة جاءت لها بسبب تفاعل المصريين مع أغنيتها “ممكن”، التي أطلقتها رفقة النجم العراقي سيف نبيل قبل نحو شهر، وحققت نجاحا كبيرا تخطى 71 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”.

وأوضحت بلقيس، إنها ستطرح الأغنية قريبا، وتتعاون فيها على مستوى الكتابة واللحن مع عزيز الشافعي، وتحمل اسم “دبلوماسي”، وهي من توزيع جلال حمداوي.

وأبدت المغنية اليمنية سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيتها “ممكن”، والتي طرحتها على طريقة الديو الغنائي، لافتة إلى أنَّها أثناء الاستعداد لتنفيذ الأغنية لم تكن تتوقع هي وسيف نبيل أن تُحقق ذلك النجاح القوي في الوطن العربي، وأن تظل متصدرةً “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة.