بلباو يقلب الطاولة على برشلونة ويتوج بكأس السوبر الإسباني

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(المستقلة) تغلب أتلتيك بلباو على نظيره برشلونة بنتيجة 3-2، في نهائي كأس السوبر الإسباني، ليتوج باللقب الثالث في تاريخه.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 40 عن طريق أنطوان جريزمان، فيما أدرك أوسكار دي ماركوس التعادل لبلباو سريعا في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الدقيقة 77 أضاف جريزمان هدفا ثانيا له ولفريقه، قبل أن يحرز البديل أسيير فيايبري هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90، ليتجه اللقاء إلى الوقت الإضافي.

وأحرز إينياكي ويليامز هدف فوز بلباو في الدقيقة 93، ليهدي فريقه اللقب الغالي.

بهذا حقق بلباو اللقب الثالث في تاريخه، بعد عامي 1984 و2015، فيما فشل برشلونة في إضافة لقبه الـ14.

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