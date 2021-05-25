بلافتات مثيرة ..استمرار الاحتجاجات السلمية لسوء الأوضاع الاقتصادية بسلطنة عمان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ خرج عشرات المحتجين الغاضبين من إجراءات تسريح عمال وسوء حالة الاقتصاد العماني في مسيرة عبر مدينة صحار العمانية، اليوم الثلاثاء، في اليوم الثالث من المظاهرات في السلطنة.

واندلعت الاحتجاجات في مدينة صحار الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة مسقط، والتي أصبحت نقطة اشتعال للمظاهرات.

أحد الباحثين عن عمل كتب : ( بصفتي مواطناً لم أعد أريد القضاء على الفساد، بل أريد حصتي منه !). تعبير عميق، ومحزن، وصادق يخبرنا بالحالة الشديدة التي وصل إليها شبابنا من يأس وإحباط من القضاء على الفساد.#صحار_تنتفض#عبري_تستجيب#صحار_الآن#مسقط_تتضامن#هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/uO5dSoS3oz — SULTAN¹³ ³⁴سلطان اليعربي (@sultanyarubi20) May 25, 2021

وتظهر مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طابورا طويلا من شرطة مكافحة الشغب، فضلا عن متظاهرين يرشقونهم بالحجارة على ما يبدو.

تتوافق الصور مع معالم معروفة حول صحار، وهي أول مدينة رئيسية يدخل إليها سكان السلطنة بعد عبور الحدود من دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى متظاهرين مساء أمس الاثنين في صلالة، وهي مدينة تبعد حوالي 850 كيلومترا جنوب غرب مسقط.

أحد الباحثين عن عمل كتب : ( بصفتي مواطناً لم أعد أريد القضاء على الفساد، بل أريد حصتي منه !). تعبير عميق، ومحزن، وصادق يخبرنا بالحالة الشديدة التي وصل إليها شبابنا من يأس وإحباط من القضاء على الفساد.#صحار_تنتفض#عبري_تستجيب#صحار_الآن#مسقط_تتضامن#هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/uO5dSoS3oz — SULTAN¹³ ³⁴سلطان اليعربي (@sultanyarubi20) May 25, 2021

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى اعتقالات أمس الاثنين من قبل الشرطة التي تستخدم العصي، فيما لم تقر شرطة عمان بإجراء أي اعتقالات.