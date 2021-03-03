“بكفالة مالية” إخلاء سبيل هيا الشعيبي على خلفية نشرها فيديو إباحى

المستقلة/- منى شعلان/ قررت محكمة الجنايات الكويتية إخلاء سبيل الفنانة هيا الشعيبي بكفالة مالية قدرها مالية قدرها 500 دينار “1650 دولار”، في الاتهامات الموجهة لها بنشر مقطع فيديو خادش للحياء عبر حسابها الشخصي بتطبيق سناب شات.

وأكدت الفنانة هيا الشعيبي أمام المحكمة في القضية التي تعود إلى شهر نوفمبر 2020، أن حسابها في تطبيق سناب شات تعرض للاختراق مرتين.

ومع نشر الفيديو أحيلت هيا الشعيبي إلى النيابة العامة للتحقيق ثم تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار (6600 دولار).

وعلقت هيا الشعيبي قائلة :”مع الأسف كان في قروب ماسك حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخرة، الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل”.

وأضافت :”أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قلتها يمكن أهلك بهالوضع مو أنا وأنا بنت الشعيبي إذلف بعيد يالله”.

ودافعت هيا الشعيبي عن نفسها من خلال نشر مجموعة من المحادثات تؤكد تعرض حسابها للاختراق من قبل شخصية تعرفها تعمدت اختراق الحساب لتشويه سمعتها، بحسب ما جاء في المحادثات المنشورة آنذاك.

ووقتها أخلت النيابة العامة الكويتية سبيل الفنانة هيا الشعيبي، عقب التحقيق معها مقابل كفالة مالية قدرها 2000 دينار، حيث دوّن في التغريدة: “النيابة العامة تُخلي سبيل فنانة كوميدية بكفالة 2000 دينار في قضية نشر فيديو مخالف للآداب العامة في سناب شات”.