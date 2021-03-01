بقيمة 3 ملايين درهم .. الإمارات ترسل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

سيرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، اليوم الاثنين، طائرتين لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية من المركز اللوجستي التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي إلى السودان، وذلك عن طريق “الإمارات للشحن الجوي”.

ووصلت الطائرتان اللتان انطلقتا من مطار دبي إلى مطار الخرطوم تباعا، محملتين بإمدادات تزن 54 طنا متريا بقيمة تناهز ثلاثة ملايين درهم إماراتي (1 دولار أمريكي يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ومن المنتظر أن يستفيد منها أكثر من 700 ألف شخص، وتشمل المساعدات معدات طبية للطوارئ، ومعدات حماية الموظفين والإمدادات الطبية الخاصة بالاختبارات المعملية، وذلك استجابة لحالة الطوارئ الصحية والأزمة الإنسانية المتصاعدة في السودان، وحرصا على توفير الأدوية الضرورية للحفاظ على الحياة، وكذلك تقديم الإمدادات الطبية، والعاملين في المجال اللوجستي الفني لدعم منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السودانية، حيث ستسهم المساعدات في سد النقص الحاد في الأدوية في المرافق الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة جائحة “كورونا”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي موظفين تقنيين للدعم اللوجستي إلى جانب الإمدادات الطبية من مقر المنظمة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي لتسريع الاستجابة للطوارئ الصحية دعما لموظفي منظمة الصحة العالمية في الخطوط الأمامية.

وقال المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، جيوسيبي سابا: “إننا نعمل في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إذ تعكس هذه الاستجابة الطارئة لأعضاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية رؤية سموه تجاه مساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة”.

وأضاف: “ستستمر المدينة بالتعاون مع أعضائها في دعم العمل الإنساني بشكل استباقي والاستمرار في خدمة المحتاجين”.

من جانبه، وجه ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، نعمة عابد، “الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمواقف سموه الإنسانية ودعمه الدائم لجهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية”.

وقال: “تعتبر هذه الإمدادات شريان الحياة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية في السودان. لقد سمح لنا الدعم المقدم من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بتوصيل هذه الإمدادات في وقت تشتد الحاجة إليه، للتأكد من حصول الناس على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها وتجنب الخسائر غير الضرورية في الأرواح”.