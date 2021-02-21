بـ 1,36 مليار دولار… أبو ظبي توقع عقودا في أول يوم لمعرض السلاح

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت القوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة أنها وقعت، اليوم الأحد، في معرض السلاح الدولي بأبو ظبي عقودا بلغت قيمتها 1,36 مليار دولار، مع شركات محلية وأجنبية.

وقد جاء ذلك في تصريح للعميد محمد الحساني، المتحدث الرسمي باسم المعرض الدولي للسلاح (آيدكس) في أبوظبي، الذي أوضح بأن غالبية العقود تم توقيعها مع الشركات المحلية.

يُذكر أن المعرض الدولي للسلاح في أبو ظبي افتتح أبوابه اليوم بمشاركة أكثر من 900 شركة متخصصة من 59 دولة، تقول الصحيفة الإماراتية الناطقة بالإنجليزية “غالف نيوز”، أتت لتعرض آخر تكنولوجياتها ومنتوجاتها العسكرية بتغطية إعلامية من أكثر من 500 صحفي جاؤوا من 65 دولة.

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