بغداد يهزم النفط ويحقق فوزه الأول في الدوري العراقي

بغداد يهزم النفط ويحقق فوزه الأول في الدوري العراقي

(المستقلة) فاز أمانة بغداد على النفط، مساء اليوم الجمعة، بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل جبار كريم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89، ليمنح فريقه أول انتصار في الموسم الحالي من الدوري العراقي.

بهذا رفع بغداد رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري العراقي، فيما توقف رصيد النفط عند 4 نقاط في المركز الثامن.

وفي الجولة ذاتها فاز الكرخ على الديوانية بثنائية دون رد، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منافسه عند 4 نقاط في المركز العاشر.

وتعادل نفط البصرة مع الحدود (1-1) ليرفعا رصيدهما إلى 3 نقاط ونقطتين على الترتيب.

وحسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة أربيل مع القاسم، ليرفع الأول رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس، فيما يقبع القاسم بالمركز الـ17 بنقطتين.