بغداد تكشف عن موعد انعقاد القمة الثلاثية

المستقلة/-أحمد عبدالله/أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الخميس، أن القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر ما زالت قائمة، لكن موعدها لم يحدد بعد.

وقال في تصريح صحفي: “حتى الآن لم يتم تحديد موعد القمة الثلاثية، لكن ذلك لا يعني توقف الأعمال بين البلدان الثلاثة”.

وأضاف ناظم، أن “القمة السابقة التي عقدت في عمان حددت مسارات للعمل الاقتصادي والثقافي”.

وأشار إلى “وجود عمل يجري على الأرض في المنطقة الحدودية بين العراق والأردن، وأيضا هناك مفاوضات مهمة حول مسألة الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين، ضرورة عقد القمة الثلاثية بأقرب وقت.

ونهاية مارس الماضي، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر والتي كان من المقرر عقدها في السابع والعشرين من مارس في العاصمة بغداد، بسبب حادث تصادم القطارين في مدينة سوهاج المصرية.

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