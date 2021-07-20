العراق .. تشيع جنازات ضحايا هجوم “ليلة الأضحى” الدامي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شيع العراق اليوم جنازات ضحايا تفجير بغداد الانتحاري الليلة الماضية الذي أودى بحياة 30 شخصا على الأقل، وأصيب فيه العشرات

وقال الجيش العراقي إنه استكمل التحقيق في التفجير، وتوصل الى أن انتحاريا فجر نفسه وسط السوق الشعبي، بينما أكد مسؤولون أمنيون في البداية أن الهجوم نجم عن قنبلة مزروعة على جانب الطريق.

وأضاف الجيش في بيانه أن 50 شخصا على الأقل أصيبوا في الهجوم.

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم وقال في بيان على الإنترنت إن التفجير نفذه أبو حمزة العراقي

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