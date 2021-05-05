المستقلة /- خلية الاعلام الامني، ان قوة من عمليات بغداد القت القبض على ثلاثة متهمين وضبطت اسلحة ومخدرات بثلاث مناطق.

وقالت الخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاربعاء، ان “قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد نفذت واجب تفتيش في المناطق (هور رجب _ وحي الاعلام _ والمشاهدة ) ضمن قاطع المسؤولية حيث القت القبض على 3 متهمين اثنين منهم وفق المادة 4 ارهاب والثالث وفق المادة (28 ق ع ) مخدرات”.

واضافت القوة ضبطت ايضا 10 مسدسات وبندقية Ak و 14 مادة مخدرة و63 حبة وجهاز اتصال و109 اطلاقة و34 عجلة مخالفة ومخالفين”.