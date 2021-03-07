المستقلة /- ألقت قيادة عمليات بغداد، القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة.

وقال إعلام القيادة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاحد، إن “قواتنا الأمنية، شرعت بتنفيذ خطة حماية المواكب والزوار المتوجهين صوب مدينة الكاظمية لأداء مراسيم زيارة الـ25 من رجب ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم”.

وأضاف، “حيث واصلت القوات الأمنية في فرقة المشاة السادسة تفتيش المناطق المحاذية للشارع العام طريق سامراء بغداد وبعمق 1 كم لتأمين طريق الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية والانتشار في كافة الطرق التي يسلكها الزائرين باتجاه مدينة الكاظم، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة”.

وتابع، “وتستمر فرقة المشاة الحادية عشر بتأمين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ونصب 15 سيطرة مفاجئة ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط كميات من المواد المخدرة، وضبط أسلحة غير مرخصة، بالإضافة الـــى نصب فلاتر تفتيش الزوار نساء ورجال المتوجهين لمدينة الكاظمية”.

وبين، “كما تمكنت الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة بينهم متهمين بالسرقة، وآخر بترويج المخدرات، ومتهمين آخرين بالمشاجرة وإطلاق العيارات النارية، فضلاً عن ضبط خمسة صواريخ قاذفة ضد الدروع، وصاروخ قاذفة ضد الأشخاص، واطلاقات سلاح أحادية (م ط)، وثلاث حشوات دافعة، واصابع تفجير”.

وأشار البيان إلى أنه “في حين واصلت القوات الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها، وتمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وتأمين المراكز الانتخابية، وغلق عدد من المطاعم والقاعات والملاعب المخالفة للقانون، وضبط أسلحة واعتدة مختلفة غير مرخصة، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة”.