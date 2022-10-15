بعد وفاة أطفال في غامبيا ..إندونيسيا تحظر مكونين من شراب السعال القاتل

المستقلة/-  اعلنت إندونيسيا اليوم السبت، عن حظر اثنين من مكونات دواء شراب للسعال لهما صلة بوفاة 70 طفلاً في غامبيا تحقق في إصابات كلى حادة أودت بحياة أكثر من 20 طفلاً في العاصمة جاكرتا هذا العام.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم تداول الغذاء والدواء (بي.بي.أو.إم) إنها تحقق كذلك في احتمال أن يكون هذان المكونان، وهما ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، قد أحدثا تلوثاً لمواد أخرى تستخدم كمذيبات.

وتحقق غامبيا والهند في الوفيات الناجمة عن إصابات الكلى الحادة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي يُعتقد أنها مرتبطة بأدوية السعال التي تصنعها شركة ميدين فارماسوتيكالز ومقرها نيودلهي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها وجدت مستويات “غير مقبولة” من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، والتي يمكن أن تكون سامة، في أربعة من منتجات شركة ميدين.

وقالت هيئة (بي.بي.أو.إم) في بيان “لتوفير الحماية للجمهور، وضعت الهيئة شرطاً عند التسجيل يقضي بعدم السماح باستخدام جميع منتجات الشراب الطبي للأطفال والبالغين التي تحتوي على ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول”.

 

المصدر: يورونيوز

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