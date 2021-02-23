بعد وصول “أنت معلم” لـ 900 مليون مشاهدة.. سعد لمجرد يوجه رسالة لجمهوره

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل النجم المغربي سعد لمجرد ، بوصول أغنيته الشهيرة “أنت معلم” إلى 900 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكتب سعد عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلا:” شكرا لأحلى فانز في الدنيا”.

وأطلق سعد لمجرد، الفترة الماضية حملة لجمهوره ومتابعيه بعنوان “قوتنا وحدة” ، من أجل زيادة مشاهدات أغنيته الشهيرة “انت معلم” نحو المليار، حتى يصبح أول فنان مغربي وعربي يتجاوز حاجز المليار مشاهدة على اليوتيوب، ومن حقه الانضمام لموسوعة جينيس للأرقام القياسية بهذا الرقم.

من ناحية أخرى حققت أغنية “عدى الكلام”، للفنان سعد لمجرد أكثر من 132 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، منذ طرحها شهر يوليو الماضى وهى من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توم.

كما يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد ، لطرح كليب أغنيته الجديدة “الغادي وحدو”، يوم الأحد المقبل،ونشر “لمجرد” صورة من كواليس الكليب عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام، وعلق: “كليب (الغادي وحدو) الأحد 28 فبراير “.