بعد وصول أغنيته “لو” لـ 25 مليون مشاهدة.. سيف نبيل يوجه رسالة لجمهوره

المستقلة/ منى شعلان/عبر الفنان العراقي سيف نبيل ، عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة “لو” الذى طرحها منذ نحو شهرين تقريبا ، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب ، وهى من ألحانه، و كلمات علي البدر وتوزيع عمر صباغ.

ووجه نبيل ، رسالة شكر لجمهوره ، عبر حسابه على موقع إنستغرام ، بعد ما نشر مقطع من أغنيته “لو” ، وعلق عليه قائلاً:”بعد شهرين على إطلاق أغنية “لو”، أريد أن أشكر كل من حب ودعم هذا العمل، الي تخطى ال 25 مليون
مشاهدة عبر يوتيوب ، اختار لكم اليوم مقطع قريب من قلبي … لمنو تهدون هذا المقطع؟.

 

كما طرح مؤخرا المطرب سيف نبيل أغنية “روحي”، منذ 3 أشهر ، وهى من الحانه وكلمات قاسا عيسى وتوزيع منير جعفر ، وحققت 9 ملايين مشاهدة حتى الآن.

ويذكر أن آخر ظهور للفنان سيف نبيل ، كان برفقة الفنان السوري معتصم النهار ، و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يجمعها وهما على متن يخت في أحد شواطىء لبنان ، وبدت الرحلة مليئة بأجواء الفرح والمرح.

 

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