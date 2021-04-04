بعد نقل المومياوات الملكية.. تعرف على محتويات متحف الحضارة المصرية

المستقلة/- منى شعلان/ فتح المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة أبواب قاعته الرئيسية للزوار، اليوم الأحد ، ويأتي ذلك بعد نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري، والتي ستتاح مشاهدتها في القاعة المخصصة لها ابتداءً من 18 أبريل/نيسان 2021.

وكانت وزارة السياحة والآثار، حددت أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة، لتصل إلى 60 جنيها للمصريين والعرب، و30 جنيهًا للطالب المصري، و200 جنيه للزائر الأجنبي، و100 للطالب الأجنبي، وذلك بدءًا من يوم 18 أبريل/ نيسان الحالي.

من جهته أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، تخفيضًا بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب بمتحف الحضارة بالفسطاط، لمدة أسبوعين ابتداءً من 4 إلى 17 أبريل/ نيسان 2021.

ومن المقرر أن يسمح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداءً من 18 أبريل، والذي يوافق يوم التراث العالمي، حيث سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.

ونقل موكب المومياوات الملكية 22 مومياء ملكية تنتمي إلى عصر الأسر الـ17 و18 و19 و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

تشتمل قاعة العرض المركزية ما يقرب من 1600 قطعة أثرية، ويستطيع الزائر أن يحصل على فكرة متكاملة عن الحضارة المصرية وأهم إنجازاتها عبر عصورها المختلفة بدءًا من عصور ما قبل التاريخ ومرورًا بالعصور الفرعونية واليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية وصولاً للعصر الحديث والمعاصر إضافة إلى ما توارثه المصريون من ثقافة تقليدية أو ما يعرف بالموروث الشعبى.

وحول القطع الأثرية الموجودة بالقاعة فهى : تضم مجموعة مجوهرات التي صممت في العصرى المصرى القديم على أعلى مستوى من التصميم، ومجموعة من المعبودات، والعربة الحربية للملك تحتمس، وطرف صناعي عمره 3000 عام، وأدوات للجراحة، والساعة المائية والشمسية، واقدم هيكل عظمى عمره أكثر من 30 ألف عام، والبرديات والعملات اليونانية، وعملات ونسيج قبطى، ونسيج وعملات إسلامية، وتابوت ذهبى كان قد خرج من مصر بطريقة غير شرعية، و مشكاوات إسلامية، ومنبر إسلامى، وأبواب إسلامية، ومجموعة من البورتريهات لمجموعة من الشخصيات، وكسوة الكعبة.

أهم ما ينفرد به متحف الحضارة هو قاعة عرض المومياوات، التى تضم 22 من ملوك مصر القديمة 18 ملكًا و4 ملكات، بعد تجهيزها عقب نقلهم من المتحف المصرى بالتحرير، وقد تم تصميم القاعة خصيصًا لعرض المومياوات من ملوك وملكات مصر الفرعونية، والتى تهيئ للزائر أجواء منطقة وادى الملوك، حيث عثر على هذه المومياوات، وبشكل يليق بمكانتهم الرفيعة.

ومن المقرر أن يفتح المتحف أبوابه أمام الجمهور من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، ومن الساعة 6 مساءً حتى الساعة 9 مساءً.