بعد مقاضاتها.. مي العيدان تسخر من أحمد بدير للمرة الثانية

المستقلة/ منى شعلان/ سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، من قرار الفنان المصرى أحمد بدير أمس السبت، برفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التنمر عليه.

ووجهت العيدان رسالة للفنان المصري ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”: ” أحب أقول لأحمد بدير ، المحاكم مفتوحه من 7 صباحا توكل على الله، قضيتك خسرانة من الآن لأن القانون يحاسب على السب والقذف و نسب شيء ليس فيك أصلا”.

وأضافت العيدان :” وأنا قلت بنته مزه طلعت بنت القرع و انت فعلا أقرع وفي مليون مقطع في مسرحياتك وأنت تضحك الناس على قرعتك، ومع احترامي سهير البابلي تفت على صلعتك في مسرحية ريا وسكينه، فلماذا لم تعتبرها إهانة”.

وتابعت مي العيدان أنها تعتبر البصق إهانة جارحة حتى لو كان خلال التمثيل، وأنها لم تصفه بشيء ليس فيه، خاصة أن شعره ليس مثل شعر الفنان المصري الراحل رشدي أباظة.

واختتمت رسالتها: “خلى المحامي يطلع له بقرشين منك ماشي ما حركت فيني شعره بس عشان اتعرف إني ديمقراطية نشرت رد بنتك وردك وخليت التعليقات مفتوحه ما أغلقتها وللعلم ترى عندي بدل المحامي 6 وأفهم بالقانون وأحفظه”.

وكان محامي أحمد بدير، قال في بيان صادر عن مكتبه، أمس السبت: “يعلن مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الفنان القدير أحمد بدير، بأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام mayl3eidankwt، وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمر وسب في حق الفنان القدير أحمد بدير”.

وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، نشرت صورة للفنان أحمد بدير تجمعه بابنته سارة ، وذلك عبر حسابها على موقع “إنستغرام” وعلقت قائلة: “صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع”.