بعد مشاركته بأغنية “دقي يا مزيكا”.. رامي عياش: أتمنى أن تظل الجونة حاضنة للفن

المستقلة/ منى شعلان/ أعرب الفنان اللبناني رامى عياش، عن سعادته بإحياء حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بأغنية “دقى يا مزيكا”، كما توجه بالشكر إلى كل من شارك في العمل من الفنانين.

وكتب رامى عياش، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر:” فخور بإحياء مهرجان الختام في الجونة هذا المساء وللمرة الثانية بعد نجاح اغنية دقي يا مزيكا وأشكر كل من شارك بهذا العمل الرائع من ممثلين وفنانين”.

كما تقدم رامي عياش بالشكر، لعائلة ساويرس لدعمهم مهرجان الجونة وإنتاج أغنية “دقي يا مزيكا” وأضاف خلال حفل الختام، أنه يتمنى أن تظل الجونة حاضنة للفن والفنانين.

وقدم رامي عياش أغنيته بعرضها فى ختام فعاليات المهرجان بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب وظهر خلاله المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس ، كما شارك عدد كبير من النجوم فى الكليب هم يسرا وليلي علوي وبشري وأروي جوده وأمينه خليل وجمال سليمان ومحمد فراج وباسل خياط وتارا عماد وإنجي المقدم ورايا أبي راشد وهيلدا خليفه وسلمي أبو ضيف وباسل الزارو.

أغنية “دقى يا مزيكا” انتاج مشترك بين شركة مزيكا وشركة جى دبليو تى انترتينمنت، ومن كلمات منة القيعى وألحان عبد الرحمن رشدى وتوزيع موسيقي نابلسي، واخراج مريم الباجورى وتنفيذ الفيديو شركة كاي او برودكشن.

وانطلقت الدورة الرابعة من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي يوم الجمعة الماضية، الموافق 23 أكتوبر، وسط إجراءات احترازية مشددة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من جميع أنحاء العالم ، وأقيم تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” ، واختتم فعالياته اليوم الجمعة ، بعدما شهد عرض 65 فيلمًا، على مدار 8 أيام.