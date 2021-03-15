بعد مرور 5 شهور.. تطورات جديدة في قضية إتهام “جلال الزين” بقتل زوجته

المستقلة/- منى شعلان/ برأت محكمة الكرخ، اليوم الإثنين الفنان العراقي جلال الزين، الذي كان متهما بقتل زوجته “نور كاظم”، في أكتوبر الماضي.

وقررت محكمة الكرخ الإفراج عن جلال الزين، بعد مرور خمسة أشهر على سجنه إثر حادثة انتحار زوجته، وأشارت التقارير المتداولة إلى أن الفنان العراقي، حصل على حكم بالبراءة من ذلك الاتهام، في ظل عدم كفاية الأدلة التي كانت تشير فيها أصابع الاتهام نحوه.

وكانت مواقع التواصل ضجّت في العراق، بسبب حادثة انتحار نور كاظم، زوجة الفنان جلال الزين، بعدما أطلقت النار على نفسها من سلاح ”كلاشينكوف“، في منزلهما الواقع في حي المنصور بالعاصمة العراقية بغداد.

وفى وقت سابق كشف مصدر أمني أن العلاقة بين الزين و زوجته نور كاظم لم تكن علاقة رسمية، حيث أنهما تزوجا عرفيًا بعدما تعرف عليها بإحدى الحفلات التي أحياها في العاصمة بغداد.

وكانت جهات الاختصاص القضائية في بغداد، قد أصدرت مذكرة قبض بحق جلال الزين، وبدأت حملة واسعة لملاحقته قبل أن يسلّم نفسه لاحقاً.

 

 

 

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