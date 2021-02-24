بعد قرار المنع .. هواوي تلجأ إلى الشركات التي لم تتأثر بالحظر الأمريكي

بعد قرار المنع .. هواوي تلجأ إلى الشركات التي لم تتأثر بالحظر الأمريكي

المستقلة /- لجأت شركة هواوي الصينية إلى الشركات التي لم تتأثر بالحظر الأمريكي، وذلك في مسعاها للحفاظ على نشاطها التجاري قائما بعد أن منعتها الحكومة الأمريكية من الوصول إلى مكونات هواتفها الذكية.

وفي هذا السياق عملت الشركة على تطوير الحلول السحابية الذكية للسيارات، بعد أن منع الحظر الأمريكي هواوي من استخدام منصة ”Google Mobile Services“.

وكشفت العملاق الصيني عن نسختها الخاصة التي يطلق عليها اسم Huawei Mobile Services (HMS)، كما عرضت الشركة لاحقا نسخة مخصصة للسيارات تسمى Huawei HMS for Car.

ويعد نظام HMS حلا نهائيا تم إنشاؤه بواسطة فريق الخدمات السحابية للسيارات من هواوي، ويوفر النظام مجموعة من الخدمات داخل السيارة مثل: مساعد هواوي الذكي، وسيتمكن ملاك السيارة -أيضا- من استخدام التطبيقات السريعة من هواوي دون تثبيتها داخل السيارة ببساطة من خلال النقر والاستخدام.

وفي العام الماضي، كشف رئيس مجلس الإدارة المتناوب لشركة هواوي، ”جيو بينغ“، أن الشركة تجري محادثات مع الشركات المصنعة لاستخدام تطبيق HMS للسيارات.

والآن، أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي التجارية ”يو تشنغ دونغ“، أن سيارات مرسيدس بنز الفئة S الجديدة ستأتي مزودة بمنصة خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) وذلك في خدمة التطبيقات السريعة بشاشة السيارة.

ويروج الرئيس التنفيذي للشركة لتقديم خدمة تطبيق سريعة تتيح للمستخدمين الاستمتاع بالعديد من وظائف الترفيه والتسلية داخل السيارة مثل: قراءة الأخبار، والاستماع إلى القصص، ومشاهدة مقاطع الفيديو، وممارسة الألعاب أثناء القيادة.

وكشف أيضا، أنه كحل للخدمات السحابية للسيارة الذكية، ستستمر HMS for Car في توفير حياة سفر عالية الجودة للجميع استنادا إلى النظام البيئي الغني للتطبيقات لخدمات هواوي السحابية.

وخلال العرض الترويجي للنظام الجديد من هواوي، ظهر بعض أيقونات التطبيقات المختلفة مثل SF Express وLynchee وBilibili والمزيد من التطبيقات على الشاشة بوصول مباشر ودون تثبيت.

ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من التطبيقات، إذ يتوقع أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى متجر تطبيقات هواوي لتنزيل المزيد من التطبيقات حسب الرغبة.

وأكد يو تشنغ دونغ، أن النظام الجديد يعتبر حلا للخدمات السحابية في السيارات الذكية، وستستمر هواوي في تقديم العديد من الخدمات الذكية للجميع وذلك لإنشاء نظام بيئي غني بالتطبيقات يمكن الوصول إليه سحابيا.

وتجدر الإشارة إلى أن سيارات مرسيدس بنز الفئة S الجديدة موديل 2021 ستأتي مزودة بشاشة تحكم مركزية OLED مقاس 12.8 بوصة بدقة 1888×1728، بأسعار تبدأ من 899000 يوان (نحو 139 ألف دولار ). وستحتوي السيارة على مساعد صوتي وميزات تحكم عن بعد.