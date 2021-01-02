بعد غيبوبة دامت 15 عام …”الأمير النائم” يفاجئ السعوديين ..فيديو

الامير النائم
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تداول ناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر استجابة الأمير السعودي، الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم “الأمير النائم” لتوجيهات الطبيب.

ويظهر في مقطع الفيديو، التي نشرته صفحة “أنباء السعودية” على “تويتر”، “الأمير الوليد وهو يقوم برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب”، وذلك بعد غيبوبة دامت 15 عاما.

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب “الأمير النائم”، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة “الأمير النائم”، وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى، وعلق على هذا الأمر، قائلا: “إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه”، على حد تعبيره.

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